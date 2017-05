MMASucka’s UFC 211 staff picks

The heavyweights return to the fore at UFC 211 as Stipe Miocic defends his title against Junior Dos Santos, in a rematch of their controversial bout at UFC on FOX 13 from December of 2014.

The event goes down tonight, live at the American Airlines Arena in Dallas, TX. The co-main event pits strawweight champion Joanna Jedrzejczyk against heavyhitter Jessica Andrade. However this is a card that is stacked from top to bottom.

It also includes bouts between Yair Rodriguez and Frankie Edgar. Jorge Masvidal versus Demian Maia in a likely welterweight title contender eliminator. As well as the prelims headliner of former lightweight champion Eddie Alvarez versus Dustin Poirier.

The five-fight main card starts at 10 p.m. ET (7 p.m. PT).

Check out the MMASucka main card staff picks for UFC 211 below.

2017 Records following UFC Fight Night 109:

Mike Skytte: 32-21

Nick Godin: 28-19

Suraj Sukumar: 31-16

Wesley Riddle: 30-23

Jeremy Brand: 29-24

Jason Burgos: 30-23

Davey Rudolph: 27-22

Justin Pierrot: 25-24

Davey Caplice: 19-15

Michael DeSantis: 9-13

Dan Cohen: 10-9

Stipe Miocic (16-2) vs. Junior Dos Santos (18-4)

Jeremy Brand – Miocic via Round 2 TKO

Wesley Riddle – Dos Santos via Round 4 TKO

Mike Skytte – Miocic via Unanimous Decision

Nick Godin – Miocic via Round 3 TKO

Jason Burgos – Miocic via Round 3 TKO

Suraj Sukumar – Dos Santos via Round 2 TKO

Justin Pierrot – Miocic via Round 5 TKO

Davey Rudolph – Dos Santos via Round 3 TKO

Davey Caplice – Dos Santos via Unanimous Decision

Michael DeSantis – Miocic via Round 2 TKO

Dan Cohen – Miocic via Unanimous Decision

Joanna Jedrzejczyk (13-0) vs. Jessica Andrade (16-5)

Jeremy Brand – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Wesley Riddle – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Mike Skytte – Andrade via Submission Round 1

Nick Godin – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Jason Burgos – Jedrzejczyk via Round 4 TKO

Suraj Sukumar – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Justin Pierrot – Jedrzejczyk via Round 4 TKO

Davey Rudolph – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Davey Caplice – Andrade via Round 2 TKO

Michael DeSantis – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Dan Cohen – Jedrzejczyk via Unanimous Decision

Demian Maia (24-6) vs. Jorge Masvidal (32-11)

Jeremy Brand – Maia via Round 2 Submission

Wesley Riddle – Maia via Unanimous Decision

Mike Skytte – Maia via Round 1 Submission

Nick Godin – Masvidal via Round 3 TKO

Jason Burgos – Maia via Round 2 Submission

Suraj Sukumar – Maia via Unanimous Decision

Justin Pierrot – Maian via Unanimous Decision

Davey Rudolph – Maia via Round 1 Submission

Davey Caplice – Masvidal via Round 3 TKO

Michael DeSantis – Maia via Round 1 Submission

Dan Cohen – Maia via Round 1 Submission

Frankie Edgar (20-5-1) vs. Yair Rodriguez (11-1)

Jeremy Brand – Rodriguez via Round 1 TKO

Wesley Riddle – Edgar via Unanimous Decision

Mike Skytte – Rodriguez via Round 3 TKO

Nick Godin – Edgar via Round 2 Submission

Jason Burgos – Rodriguez via Split-Decision

Suraj Sukumar – Edgar via Unanimous Decision

Justin Pierrot – Rodriguez via Round 1 TKO

Davey Rudolph – Rodriguez via Round 2 TKO

Davey Caplice – Rodriguez via Unanimous Decision

Michael DeSantis – Edgar via Unanimous Decision

Dan Cohen – Edgar via Round 3 TKO

Krzysztof Jotko (19-1) vs. David Branch (20-3)

Jeremy Brand – Jotko via Unanimous Decision

Wesley Riddle – Branch via Unanimous Decision

Mike Skytte – Branch via Round 3 Submission

Nick Godin – Jotko via Unanimous Decision

Jason Burgos – Jotko via Unanimous Decision

Suraj Sukumar – Jotko via Unanimous Decision

Justin Pierrot – Branch via Unanimous Decision

Davey Rudolph – Branch via Unanimous Decision

Davey Caplice – Jotko via Unanimous Decision

Michael DeSantis – Jotko via Unanimous Decision

Dan Cohen – Jotko via Unanimous Decision

