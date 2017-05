MMASucka’s UFC Fight Night 109 staff picks

There have been inconsistencies in scheduled events held by the UFC, this being the first televised main card in over a month. But today, May 29th, the promotion is back with many weekend events in a row.

UFC Fight Night 109 will take place from the Ericsson Globe in Stockholm, Sweden, featuring a pivotal light heavyweight division battle between the division’s #1-ranked Swedish Alexander Gustafsson and #2-ranked Brazilian Glover Teixeira. A win for either in this headliner may propel oneself into receiving the next title shot. The co-main slot will feature both Volkan Oezdemir and Misha Cirkunov, two more contenders on the rise fighting at light heavyweight as well. Both of these fights, along with four others, will be shown on Fox Sports 1 main card starting at 1:00pm ET.

Check out the MMASucka main card staff picks for UFC Fight Night 109 below.

2017 Records following UFC 211:

Mike Skytte: 35-23

Nick Godin: 35-23

Wesley Riddle: 35-23

Suraj Sukumar: 34-18

Jason Burgos: 33-25

Jeremy Brand: 32-26

Davey Rudolph: 30-24

Justin Pierrot: 30-24

Davey Caplice: 19-20

Michael DeSantis: 18-15

Dan Cohen: 14-10

Wade Williams: 5-0

Alexander Gustafsson (17-4) vs. Glover Teixeira (26-5)

Jeremy Brand –

Wesley Riddle – Gustafsson via Unanimous DEC

Mike Skytte – Teixeira via Round 1 TKO

Nick Godin – Gustafsson via Round 1 TKO

Jason Burgos –

Suraj Sukumar – Gustafsson via Round 3 TKO

Justin Pierrot – Gustafsson via Unanimous DEC

Davey Rudolph – Gustafsson via Round 1 TKO

Davey Caplice –

Michael DeSantis – Gustafsson via Unanimous DEC

Dan Cohen – Gustafsson via Round 3 TKO

Wade Williams – Gustafsson via Round 5 TKO

Volkan Oezdemir (13-1) vs. Misha Cirkunov (13-2)

Jeremy Brand –

Wesley Riddle – Cirkunov via Round 3 Submission

Mike Skytte – Cirkunov via Round 1 Submission

Nick Godin – Cirkunov via Unanimous DEC

Jason Burgos –

Suraj Sukumar – Cirkunov via Unanimous DEC

Justin Pierrot – Cirkunov via Round 3 Submission

Davey Rudolph – Cirkunov via Round 1 Submission

Davey Caplice –

Michael DeSantis – Cirkunov via Round 1 Submission

Dan Cohen – Cirkunov via Round 3 Submission

Wade Williams – Oezdemir via Unanimous DEC

Peter Sobotta (16-5-1) vs. Ben Saunders (21-7-2)

Jeremy Brand –

Wesley Riddle – Saunders via Unanimous DEC

Mike Skytte – Saunders via Unanimous DEC

Nick Godin – Saunders via Unanimous DEC

Jason Burgos –

Suraj Sukumar – Saunders via Round 3 Submission

Justin Pierrot – Saunders via Unanimous DEC

Davey Rudolph – Saunders via Unanimous DEC

Davey Caplice –

Michael DeSantis – Saunders via Unanimous DEC

Dan Cohen – Sobotta via Unanimous DEC

Wade Williams – Saunders via Round 2 SUB

Abdul Razak Alhassan (7-0) vs. Omari Akhmedov (16-3)

Jeremy Brand –

Wesley Riddle – Alhassan via Round 1 TKO

Mike Skytte – Alhassan via Round 1 TKO

Nick Godin – Akhmedov via Round 3 TKO

Jason Burgos –

Suraj Sukumar – Alhassan via Round 3 TKO

Justin Pierrot – Akhmedov via Unanimous DEC

Davey Rudolph – Alhassan via Unanimous DEC

Davey Caplice –

Michael DeSantis – Alhassan via Round 1 TKO

Dan Cohen – Akhmedov via Round 2 TKO

Wade Williams – Akhmedov via Round 3 TKO

Oliver Enkamp (7-0) vs. Nordine Taleb (11-4)

Jeremy Brand –

Wesley Riddle – Taleb via Unanimous DEC

Mike Skytte – Taleb via Unanimous DEC

Nick Godin – Taleb via Unanimous DEC

Jason Burgos –

Suraj Sukumar – Taleb via Unanimous DEC

Justin Pierrot – Taleb via Unanimous DEC

Davey Rudolph – Taleb via Unanimous DEC

Davey Caplice –

Michael DeSantis – Taleb via Unanimous DEC

Dan Cohen – Taleb via Unanimous DEC

Wade Williams – Taleb via Unanimous DEC

Jack Hermansson (14-3) vs. Alex Nicholson (7-3)

Jeremy Brand –

Wesley Riddle – Hermannson via Unanimous DEC

Mike Skytte – Hermansson via Round 3 TKO

Nick Godin – Hermansson via Round 2 TKO

Jason Burgos –

Suraj Sukumar – Hermansson via Unanimous DEC

Justin Pierrot – Hermansson via Unanimous DEC

Davey Rudolph – Nicholson via Round 2 TKO

Davey Caplice –

Michael DeSantis – Hermansson via Unanimous DEC

Dan Cohen – Hermansson via Unanimous DEC

Wade Williams – Hermansson via Unanimous DEC

