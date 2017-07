MMASucka’s double-header staff picks: TUF 25 Finale & UFC 213

We’ve got a big weekend, ladies and gentlemen.

For the past few years, the UFC has doubled up events for July to make International Fight Week something special. The promotion will have two cards to please the mixed martial arts community this weekend. Tonight on this July 7th, The Ultimate Fighter 25 Finale will go down from the T-Mobile Arena in Las Vegas. This season of returning veterans saw Dhiego Lima and Jesse Taylor survive until the finals, the two set to battle in the co-main event a few hours from now. The main event will feature two of lightweight’s most game fighters, #5-ranked Michael Johnson and promotional newcomer Justin Gaethje.

Tomorrow, UFC 213 will also go down from the T-Mobile Arena featuring a stacked pay-per-view with two title fights. In the main event, current bantamweight champion Amanda Nunes looks to defend her belt in a rematch against challenger Valentina Shevchenko. The co-main event sees the middleweight interim belt on the line between Yoel Romero and Robert Whittaker.

Check out our MMASucka main card staff picks for both The Ultimate Fighter 25 Finale and UFC 213 below.

The Ultimate Fighter 25 Finale – 7/7/17

Michael Johnson (18-11) vs. Justin Gaethje (17-0)

Jeremy Brand: Gaethje via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Johnson via Round 1 TKO

Mike Skytte: Gaethje via Round 1 TKO

Nick Godin: Gaethje via Round 3 TKO

Jason Burgos: Johnson via Round 2 TKO

Justin Pierrot: Gaethje via Round 2 TKO

Davey Caplice: Gaethje via Round 4 TKO

Michael DeSantis: Gaethje via Round 2 TKO

Dan Cohen: Johnson via UD

Staff picking Michael Johnson: 3

Staff picking Justin Gaethje: 6

Dhiego Lima (14-5) vs. Jesse Taylor (32-15)

Jeremy Brand: Taylor via UD

Wesley Riddle: Taylor via UD

Mike Skytte: Taylor via Round 3 Submission

Nick Godin: Lima via UD

Jason Burgos: Taylor via UD

Justin Pierrot: Taylor via Round 3 TKO

Davey Caplice: Taylor via SD

Michael DeSantis: Taylor via Round 2 Submission

Dan Cohen: Lima via UD

Staff picking Dhiego Lima: 2

Staff picking Jesse Taylor: 7

Marc Diakiese (12-0) vs. Drakkar Klose (6-0-1)

Jeremy Brand: Diakiese via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Diakiese via Round 2 TKO

Mike Skytte: Diakiese via Round 1 TKO

Nick Godin: Diakiese via Round 1 TKO

Jason Burgos: Diakiese via Round 1 TKO

Justin Pierrot: Diakiese via Round 2 TKO

Davey Caplice: Diakiese via UD

Michael DeSantis: Diakiese via Round 2 TKO

Dan Cohen: Diakiese via Round 1 TKO

Staff picking Marc Diakiese: 9

Staff picking Drakkar Klose: 0

Jared Cannonier (9-2) vs. Nick Roehrick (7-0)

Jeremy Brand: Cannonier via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Cannonier via Round 2 TKO

Mike Skytte: Cannonier via UD

Nick Godin: Cannonier via UD

Jason Burgos: Cannonier via Round 3 TKO

Justin Pierrot: Cannonier via Round 2 TKO

Davey Caplice: Cannonier via UD

Michael DeSantis: Cannonier via Round 2 TKO

Dan Cohen: Cannonier via Round 1 TKO

Staff picking Jared Cannonier: 9

Staff picking Nick Roehrick: 0

Brad Tavares (14-4) vs. Elias Theodorou (14-1)

Jeremy Brand: Tavares via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Theodorou via UD

Mike Skytte: Tavares via UD

Nick Godin: Theodorou via UD

Jason Burgos: Theodorou via UD

Justin Pierrot: Theodorou via UD

Davey Caplice: Theodorou via UD

Michael DeSantis: Theodorou via UD

Dan Cohen: Theodorou via UD

Staff picking Brad Tavares: 2

Staff picking Elias Theodorou: 7

Jordan Johnson (7-0) vs. Marcel Fortuna (9-1)

Jeremy Brand: Johnson via UD

Wesley Riddle: Johnson via UD

Mike Skytte: Fortuna via Round 1 TKO

Nick Godin: Fortuna via UD

Jason Burgos: Fortuna via UD

Justin Pierrot: Fortuna via UD

Davey Caplice: Fortuna via Round 2 TKO

Michael DeSantis: Johnson via UD

Dan Cohen: Fortuna via UD

Staff picking Jordan Johnson: 3

Staff picking Marcel Fortuna: 6

UFC 213 – 7/8/17

Amanda Nunes (14-4) vs. Valentina Shevchenko (14-2)

Jeremy Brand: Nunes via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Shevchenko via Round 4 TKO

Mike Skytte: Nunes via Round 1 TKO

Nick Godin: Nunes via Round 2 TKO

Jason Burgos: Shevchenko via UD

Justin Pierrot: Shevchenko via UD

Davey Caplice: Shevchenko via UD

Michael DeSantis: Nunes via UD

Dan Cohen: Nunes via UD

Staff picking Amanda Nunes: 5

Staff picking Valentina Shevchenko: 4

Yoel Romero (12-1) vs. Robert Whittaker (19-4)

Jeremy Brand: Whittaker via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Whittaker via Round 2 TKO

Mike Skytte: Whittaker via Round 3 TKO

Nick Godin: Romero via Round 2 TKO

Jason Burgos: Romero via SD

Justin Pierrot: Romero via Round 3 TKO

Davey Caplice: Whittaker via Round 2 TKO

Michael DeSantis: Romero via Round 2 TKO

Dan Cohen: Romero via Round 2 TKO

Staff picking Yoel Romero: 5

Staff picking Robert Whittaker: 4

Daniel Omielanczuk (19-7-1, 1 NC) vs. Curtis Blaydes (7-1)

Jeremy Brand: Blaydes via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Blaydes via Round 2 TKO

Mike Skytte: Blaydes via UD

Nick Godin: Blaydes via UD

Jason Burgos: Blaydes via Round 2 TKO

Justin Pierrot: Blaydes via Round 2 TKO

Davey Caplice: Blaydes via Round 1 TKO

Michael DeSantis: Blaydes via Round 2 TKO

Dan Cohen: Blaydes via Round 1 TKO

Staff picking Daniel Omielanczuk: 0

Staff picking Curtis Blaydes: 9



Fabricio Werdum (21-6-1) vs. Alistair Overeem (42-15, 1 NC)

Jeremy Brand: Werdum via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Overeem via UD

Mike Skytte: Overeem via Round 2 TKO

Nick Godin: Werdum via UD

Jason Burgos: Overeem via SD

Justin Pierrot: Werdum via Round 3 TKO

Davey Caplice: Werdum via Round 1 TKO

Michael DeSantis: Overeem via UD

Dan Cohen: Overeem via UD

Staff picking Fabricio Werdum: 4

Staff picking Alistair Overeem: 5

Anthony Pettis (19-6) vs. Jim Miller (28-9, 1 NC)

Jeremy Brand: Pettis via UD

Wesley Riddle: Pettis via UD

Mike Skytte: Miller via UD

Nick Godin: Pettis via Round 2 TKO

Jason Burgos: Pettis via UD

Justin Pierrot: Miller via UD

Davey Caplice: Miller via UD

Michael DeSantis: Pettis via UD

Dan Cohen: Pettis via UD

Staff picking Anthony Pettis: 6

Staff picking Jim Miller: 3



