MMASucka’s staff picks: UFC Fight Night 121

UFC Fight Night 121 goes down this weekend (November 18th) from Sydney, Australia, the promotion’s fifth time in the New South Wales capital. The featured headliner originally was set to see Australia’s own Mark Hunt face off against Poland’s Marcin Tybura until medical issues forced Hunt out of the card. Fabricio Werdum would be announced as the replacement, set to fight just over a month since earning a first-round submission victory at UFC 216.

The co-main event sees the progressive birth of the women’s flyweight division, featuring two of Australia’s own Bec Rawlings and Jessy Rose-Clark.

Other fights composing the main card include welterweight scrappers Tim Means and Belal Muhammad; rising talents Jake Matthews and Bojan Velickovic; middleweights Elias Theodorou and Dan Kelly; and a catchweight battle between highly-touted prospect Alexander Volkanovski against newcomer Shane Young.

2017 Staff Records following UFC Fight Night 120:

1. Wesley Riddle: 99-61

2a. Nick Godin: 91-64

2b. Jeremy Brand: 91-64

4. Jason Burgos: 88-68

5a. Mike Skytte: 86-74

6b . Michael DeSantis: 86-50

7. Dan Cohen: 75-41

8. Justin Pierrot: 73-70

9. Davey Caplice: 68-52

10. Suraj Sukumar: 49-33

11. Ryan Wagner: 15-9

12. Jacob Debets: 12-8

13. Chadwick Church: 6-5

Fabricio Werdum (21-7-1) vs. Marcin Tybura (16-2)

Jeremy Brand: Werdum via Round 1 Submission

Wesley Riddle: Werdum via Round 1 Submission

Mike Skytte: Tybura via Round 1 TKO

Nick Godin: Werdum via Round 1 Submission

Jason Burgos: Werdum via Round 1 Submission

Justin Pierrot: Werdum via Round 3 TKO

Davey Caplice: Tybura via Round 2 TKO

Michael DeSantis: Werdum via Round 2 Submission

Dan Cohen: Werdum via Round 1 TKO

Jacob Debets: Werdum via Round 1 Submission

Ryan Wagner: Werdum via UD

Staff picking Werdum: 9 out 11

Staff picking Tybura: 2 out of 11

Bec Rawlings (7-6) vs. Jessy Rose-Clark (7-4, 1 NC)

Jeremy Brand: Rose-Clark via UD

Wesley Riddle: Rawlings via UD

Mike Skytte: Rose-Clark via Round 1 TKO

Nick Godin: Rawlings via UD

Jason Burgos: Rose-Clark via UD

Justin Pierrot: Rose-Clark via UD

Davey Caplice: Rose-Clark via SD

Michael DeSantis: Rawlings via SD

Dan Cohen: Rawlings via UD

Jacob Debets: Rawlings via UD

Ryan Wagner: Rawlings via UD

Staff picking Rawlings: 6 out of 11

Staff picking Rose-Clark: 5 out of 11

Tim Means (27-8-1, 1 NC) vs. Belal Muhammad (12-2)

Jeremy Brand: Means via Round 3 TKO

Wesley Riddle: Muhammad via UD

Mike Skytte: Muhammad via UD

Nick Godin: Means via Round 2 TKO

Jason Burgos: Means via Round 2 Submission

Justin Pierrot: Muhammad via UD

Davey Caplice: Means via Round 1 TKO

Michael DeSantis: Means via Round 2 TKO

Dan Cohen: Muhammad via Round 2 TKO

Jacob Debets: Muhammad via Round 3 TKO

Ryan Wagner: Means via UD

Staff picking Means: 6 out of 11

Staff picking Muhammad: 5 out of 11

Jake Matthews (11-3) vs. Bojan Velickovic (15-5-1)

Jeremy Brand: Matthews via UD

Wesley Riddle: Matthews via UD

Mike Skytte: Matthews via Round 3 Submission

Nick Godin: Matthews via UD

Jason Burgos: Matthews via UD

Justin Pierrot: Matthews via UD

Davey Caplice: Velickovic via Round 2 TKO

Michael DeSantis: Matthews via UD

Dan Cohen: Matthews via UD

Jacob Debets: Matthews via Round 2 Submission

Ryan Wagner: Velickovic via UD

Staff picking Matthews: 9 out of 11

Staff picking Velickovic: 2 out of 11

Elias Theodorou (14-2) vs. Dan Kelly (13-2)

Jeremy Brand: Theodorou via UD

Wesley Riddle: Theodorou via UD

Mike Skytte: Theodorou via UD

Nick Godin: Theodorou via UD

Jason Burgos: Kelly via Round 3 Submission

Justin Pierrot: Theodorou via UD

Davey Caplice: Theodorou via UD

Michael DeSantis: Theodorou via UD

Dan Cohen: Theodorou via UD

Jacob Debets: Theodorou via UD

Ryan Wagner: Theodorou via UD

Staff picking Theodorou: 10 out of 11

Staff picking Kelly: 1 out of 11

Alexander Volkanovski (15-1) vs. Shane Young (11-3)

Jeremy Brand: Volkanovski via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Volkanovski via Round 2 TKO

Mike Skytte: Volkanovski via Round 1 TKO

Nick Godin: Volkanovski via UD

Jason Burgos: Volkanovski via Round 3 TKO

Justin Pierrot: Volkanovski via Round 3 TKO

Davey Caplice: Volkanovski via Round 3 TKO

Michael DeSantis: Volkanovski via Round 2 TKO

Dan Cohen: Volkanovski via UD

Jacob Debets: Volkanovski via UD

Ryan Wagner: Volkanovski via Round 2 TKO

Staff picking Volkanovski: 11 out of 11

Staff picking Young: 0 out of 11

