MMASucka’s staff picks: UFC Fight Night 122

UFC Fight Night 122 heads over to Shanghai, China this Saturday morning, seeing an event start time of 3:45am ET (12:45am PT) with the main card beginning at 7:00am ET (4:00am PT).

The names on the main card, however, may give you a reason to wake up – or stay up – and watch. In the featured headliner, Michael Bisping returns just after losing the middleweight belt three weekends ago as a short notice replacement to face Kelvin Gastelum. Gastelum’s initial opponent, former long-time champion Anderson Silva, was forced out of the bout due to failing an out-of-competition drug test.

Li Jingliang will be taking on American Zak Ottow in the co-main event. Two other bouts making up the main card include entertaining strikers Wang Guan and Alex Caceres in the featherweight division, and first-round finishing artists Muslim Salikhov against Alex Garcia.

Check out MMASucka’s UFC Fight Night 122 staff picks below.

2017 Staff Records following UFC Fight Night 121:

1. Wesley Riddle: 104-62

2. Jeremy Brand: 96-65

3. Nick Godin: 95-66

4. Jason Burgos: 92-70

5. Mike Skytte: 91-75

6 . Michael DeSantis: 90-52

7. Dan Cohen: 80-42

8. Justin Pierrot: 79-70

9. Davey Caplice: 71-55

10. Suraj Sukumar: 49-33

11. Ryan Wagner: 18-12

12. Jacob Debets: 17-9

13. Chadwick Church: 6-5

Michael Bisping (31-8) vs Kelvin Gastelum (14-3, 1 NC)

Jeremy Brand: Bisping via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Gastelum via Round 2 TKO

Mike Skytte: Bisping via Round 4 TKO

Nick Godin: Bisping via Round 2 TKO

Justin Pierrot: Gastelum via Round 3 TKO

Michael DeSantis: Gastelum via Round 3 TKO

Dan Cohen: Gastelum via Round 1 TKO

Jacob Debets: Gastelum via Round 2 TKO

Ryan Wagner: Gastelum via Round 2 TKO

Melanie Gale: Bisping via Round 3 TKO

Staff picking Bisping: 4

Staff picking Gastelum: 6

Li Jingliang (13-4) vs. Zak Ottow (15-4)

Jeremy Brand: Jingliang via Round 3 TKO

Wesley Riddle: Jingliang via Round 2 TKO

Mike Skytte: Jingliang via UD

Nick Godin: Jingliang via UD

Justin Pierrot: Jingliang via UD

Michael DeSantis: Jingliang via UD

Dan Cohen: Jingliang via Round 2 TKO

Jacob Debets: Jingliang via UD

Ryan Wagner: Jingliang via UD

Staff picking Jingliang: 10

Staff picking Ottow: 0

Wang Guan (16-1-1) vs. Alex Caceres (13-10, 1 NC)

Jeremy Brand: Caceres via UD

Wesley Riddle: Caceres via UD

Mike Skytte: Guan via Round 2 TKO

Nick Godin: Caceres via UD

Justin Pierrot: Caceres via UD

Michael DeSantis: Caceres via UD

Dan Cohen: Guan via Round 2 TKO

Jacob Debets: Caceres via UD

Ryan Wagner: Caceres via UD

Melanie Gale: Caceres via UD

Staff picking Guan: 2

Staff picking Caceres: 8

Muslim Salikhov (12-1) vs. Alex Garcia (14-4)

Jeremy Brand: Garcia via UD

Wesley Riddle: Salikhov via Round 1 TKO

Mike Skytte: Salikhov via Round 3 TKO

Nick Godin: Garcia via Round 2 TKO

Justin Pierrot: Garcia via Round 1 TKO

Michael DeSantis: Salikhov via Round 2 TKO

Dan Cohen: Salikhov via Round 1 TKO

Jacob Debets: Garcia via Round 2 SUB

Ryan Wagner: Salikhov via UD

Melanie Gale: Salikhov via Round 2 TKO

Staff picking Salikhov: 6

Staff picking Garcia: 4

