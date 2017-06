UFC Fight Night 110: Staff Picks

MMA Sucka’s staff pick rankings could not be much tighter. Tonight, UFC Fight Night 110 will feature one of the most anticipated fights of the year when knockout artist extraordinaire Mark Hunt takes on the monster that is Derrick Lewis.

Many of the fights on UFC Fight Night 110’s card could go either way, and picking the winner for each fight was done very carefully, as our staff fight to reach the highly coveted #1 spot that Nick Godin and Wesley Riddle currently hold.

2017 Staff Records following UFC 212:

1) Nick Godin: 42-27

2) Wesley Riddle: 42-27

4) Mike Skytte: 39-30

4) Suraj Sukumar: 39-24

3) Jason Burgos: 40-29

6) Jeremy Brand: 37-32

7) Justin Pierrot: 36-29

8) Davey Rudolph: 34-31

9) Michael DeSantis: 25-19

10) Davey Caplice: 23-21

10) Dan Cohen: 21-13

12) Wade Williams: 10-1

Alexander Volkanovski (14-1) vs. Mizuto Hirota (18-7)

Jeremy Brand – Volkanovski via Round 1 TKO

Wesley Riddle – Volkanovski via Round 3 TKO

Mike Skytte – Volkanovski via UD

Nick Godin – Volkanovski via UD

Jason Burgos – Volkanovski via UD

Suraj Sukumar – n/a

Justin Pierrot – Volkanovski via UD

Davey Rudolph – Volkanovski via UD

Davey Caplice – n/a

Michael DeSantis – Volkanovski via Round 2 TKO

Dan Cohen – Volkanovski via Round 2 TKO

Wade Williams – n/a

Staff picking Volkanovski: 9

Staff picking Hirota: 0

Tim Elliot (13-2) vs. Ben Nguyen (10-1)

Jeremy Brand – Elliot via UD

Wesley Riddle – Elliot via Round 2 SUB

Mike Skytte – Nguyen via Round 1 TKO

Nick Godin – Elliot via UD

Jason Burgos – Elliot via Round 1 SUB

Suraj Sukumar – n/a

Justin Pierrot – Nguyen via SD

Davey Rudolph – Elliot via Round 2 SUB

Davey Caplice – Gadelha via UD

Michael DeSantis – Elliot via Round 1 SUB

Dan Cohen – Elliot via UD

Wade Williams – N/A

Staff picking Elliot: 7

Staff picking Kowalkiewicz: 2

Ion Cutelaba (12-3) vs. Henrique da Silva (11-1)

Jeremy Brand – da Silva via UD

Wesley Riddle – Cutelaba via UD

Mike Skytte – da Silva via UD

Nick Godin – Cutelaba via UD

Jason Burgos – Cutelaba via Round 3 TKO

Suraj Sukumar – Marquardt via Round 2 TKO

Justin Pierrot – Cutelaba via Round 2 TKO

Davey Rudolph – Cutelaba via Round 2 UD

Davey Caplice – n/a

Michael DeSantis – Cutelaba via Round 2 TKO

Dan Cohen – Cutelaba via UD

Wade Williams – n/a

Staff picking Cutelaba: 7

Staff picking da Silva: 2

Dan Hooker (9-0) vs. Ross Pearson (6-2)

Jeremy Brand – Hooker via UD

Wesley Riddle – Pearson via UD

Mike Skytte – Pearson via UD

Nick Godin – Hooker via Round 2 TKO

Jason Burgos – Hooker via SD

Suraj Sukumar – n/a

Justin Pierrot – Hooker via UD

Davey Rudolph – Pearson via SD

Davey Caplice – n/a

Michael DeSantis – Pearson via SD

Dan Cohen – Pearson via UD

Wade Williams – n/a

Staff picking Hooker: 4

Staff picking Pearson: 5

Derek Brunson (19-7, 1 NC) vs. Dan Kelly(13-4, 1 NC)

Jeremy Brand – Brunson via Round 2 TKO

Wesley Riddle – Brunson via Round 1 TKO

Mike Skytte – Kelly via UD

Nick Godin – Brunson via Round 1 TKO

Jason Burgos – Brunson via Decision

Suraj Sukumar – n/a

Justin Pierrot – Kelly via SD

Davey Rudolph – Brunson via Round 1 TKO

Davey Caplice – n/a

Michael DeSantis – Brunson via Round 1 TKO

Dan Cohen – Brunson via Round 1 TKO

Wade Williams – N/A

Staff picking Brunson: 7

Staff picking Kelly: 2

Dan Hooker (13-7) vs. Ross Pearson (19-13)

Jeremy Brand – Hooker via UD

Wesley Riddle – Pearson via UD

Mike Skytte – Pearson via UD

Nick Godin – Hooker via Round 2 TKO

Jason Burgos – Hooker via SD

Suraj Sukumar – n/a

Justin Pierrot – Hooker via UD

Davey Rudolph – Pearson via SD

Davey Caplice – n/a

Michael DeSantis – Pearson via SD

Dan Cohen – Pearson via UD

Wade Williams – n/a

Staff picking Hooker: 4

Staff picking Pearson: 5

Derrick Lewis (18-4) vs. Mark Hunt (12-11)

Jeremy Brand – Lewis via Round 4 TKO

Wesley Riddle – Hunt via Round 2 TKO

Mike Skytte – Lewis via UD

Nick Godin – Lewis via Round 1 TKO

Jason Burgos – Lewis via Round 1 TKO

Suraj Sukumar – n/a

Justin Pierrot – Hunt via Round 3 TKO

Davey Rudolph – Hunt via Round 2 TKO

Davey Caplice – n/a

Michael DeSantis – Lewis via Round 2 TKO

Dan Cohen – Lewis via Round 1 TKO

Wade Williams – n/a

Staff picking Lewis: 6

Staff picking Hunt: 3

Main Photo: